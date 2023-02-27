Прагматик-романтик: блогер Потапенко заявил, что Павловский «красиво ушел» Блогер-экономист Потапенко заявил, что Павловский был прагматичным романтиком и красиво ушел

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Политолог Глеб Павловский

Политолог Глеб Павловский запомнится и прагматиком, и романтиком, профессионалом своего дела, заявил NEWS.ru блогер, экономист Дмитрий Потапенко. Эксперт добавил, что публицист обладал острым умом и пониманием собственного места, чему у него стоит поучиться остальным россиянам.

Павловским работал с нами, как с партией, когда я выдвигался в ГД в 2016-м. Человек-профессионал, прагматик с определенной степенью романтизма, заключавшимся в том, что он верил в возможность трансформацию системы. Просто циники сойдут с ума. Без толики самообмана трудно стремиться к доброму, светлому, вечному. Павловский стремился, гнал эту вагонетку в доброе, светлое, вечное. У него можно поучиться острому уму и пониманию собственного места, — рассказал Потапенко.

По его словам, Павловский «красиво ушел», следуя совету Конфуция — «не сожалеть об ошибках прошлого, предотвращая ошибки будущего».

Ждать появления нового Павловского — иллюзия. Не то время, не требуется большого объема рефлексии. Нужна клиповая хрень — проще, примитивнее, циничнее, урвал-убежал. Павловский красиво состарился, достойно ушел, как целостная фигура. Павловский сохранил тренд не сожалеть об ошибках прошлого, а предотвращать ошибки будущего, как говорил Конфуций, — подытожил Потапенко.

Основатель «Фонда эффективной политики» Глеб Павловский умер на 72-м году жизни, он долгое время страдал от тяжелой болезни. В 1995 году он основал «Фонд эффективной политики», который позднее занимался кампанией будущего президента России Владимира Путина. В 2004 году Павловский был занят в предвыборном штабе украинского политика Виктора Януковича. С 2005 по 2008 год он вел передачу «Реальная политика» на телеканале НТВ.

Ранее социолог и близкий друг Павловского Борис Кагарлицкий (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал NEWS.ru, что Павловский был неконституционно настроен к советской власти и стал инициатором создания Клуба социальных инициатив, это был один из первых проектов нового перестроечного гражданского общества еще в СССР. Он рассказал, что познакомился с Павловским в самом начале перестройки, когда оба еще числились полудиссидентами. В последний раз Кагарлицкий разговаривал со своим другом два года назад, чтобы обсудить один из его текстов.