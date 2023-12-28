Разбирательства вокруг Ждуна добрались до кассационного суда Блогер Портнягин подал кассацию на решение суда об использовании Ждуна

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Разбирательство об использовании изображения Ждуна бизнес-блогером Дмитрием Портнягиным дошло до кассационной инстанции, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, суд обязал инфлюенсера выплатить компании «Си Ди Лэнд Контакт», владеющей правами на товарный знак, почти 47 тысяч рублей, но он с этим решением не согласился.

О начале разбирательств стало известно в марте. Компания «Си Ди Лэнд Контакт» (CD Land), владеющая авторскими правами на товарный знак «Ждун», потребовала компенсацию от Портнягина за использование мема в одном из его роликов. По оценкам юристов, сумма ущерба составила 5 млн рублей.

Суд согласился с тем, что Портнягин использовал мем незаконно, но пересмотрел сумму ущерба. Блогера обязали выплатить компании «Си Ди Лэнд Контакт» компенсацию в размере 46 858 рублей. Инфлюенсер с этим решением не согласился и подал кассационную жалобу. Теперь дело будет пересмотрено.

Ранее сообщалось, что украинские власти запретили бизнес-блогеру и основателю клуба предпринимателей «Трансформатор» Дмитрию Портнягину въезжать на территорию страны из-за съемок видеорепортажа о Сирии. В Киеве посчитали, что коуч манипулировал общественно значимой информацией. После этого клуб прекратил свое существование.