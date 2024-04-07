Подоляка объяснил, нужна ли цензура в Рунете Блогер Подоляка: цензура должна распространяться только на аморальный контент

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Подоляка

Элементы ограничений должны быть в Рунете, считает блогер и политический обозреватель Юрий Подоляка. На мероприятии по случаю первой национальной премии «Феникс», посвященной 30-летию Рунета, он заявил NEWS.ru, что цензура должна распространяться на аморальный контент. Вместе с тем эксперт признался, что считает себя противником подобных ограничений, если речь идет о политическом контенте.

Понятие цензура... Что такое цензура? Если человек кого-то оскорбляет или матерится — это цензура если мы ему запрещаем или нет? То есть элементы ограничений должны быть, но должны соответствовать моралям общества. Если аморально — должно цензурироваться, запрещать надо. С точки зрения политики — я противник в этом отношении цензуры. Запрещать нужно только то, что аморально в нашем обществе, — заявил Подоляка.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова, комментируя развитие Рунета, заявила, что ведомство загрузило на Rutube 5,5 тысячи видеороликов, и это только начало. Таким образом дипломат отреагировала на выдачу МИД премии видеохостинга в номинации «Органы государственной власти на Rutube». Захарова призвала россиян принять участие в развитии отечественной платформы.