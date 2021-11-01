Блогер обвинил сотрудников больницы Нижнего Тагила в смерти его матери

Блогер Валентин Дегтярёв заявил, что его мать, заболевшая пневмонией, умерла в больнице Нижнего Тагила из-за отсутствия должного ухода со стороны медперсонала. Её не кормили и не поили, сообщил мужчина телеканалу «360». Он пожаловался на условия содержания пациентов в местный Минздрав, но там отказались от комментариев.

Цинично и нагло ответили. Она 11 дней боролась без еды и воды. Медсестра чётко сказала: «Я не знаю, почему она до сих пор жива, наверное, потому что воды ей немного дали», — сказал блогер.

Дегтярёв объяснил, что у 80-летней пенсионерки не наблюдалось поражения лёгких, тест на коронавирус был отрицательным, ей просто нужно было предоставить стандартное лечение и уход. Но, по словам мужчины, в переполненной больнице не могут и не хотят помогать больным.

Однажды ему пришлось выжимать матери в рот воду с платка, потому что он забыл бутылку, а в больнице воды не нашли.

Дегтярёв намерен написать заявление в Следственный комитет. Ранее он попытался устроиться в больницу волонтёром, и персонал согласился помочь. Но, по словам блогера, замглавврача испугалась того, что он активно ведёт соцсети, и ему было отказано в работе на добровольных началах.

Ранее российские врачи, работающие с коронавирусом, пожаловались на выгорание и отсутствие поддержки от общества. Почти 30% специалистов близки к увольнению из-за усталости.