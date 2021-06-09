Блогер нашёл самую доступную однушку в столице

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Наталья Поликарпова NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Рост заболеваемости коронавирусом в России, возможно, связан с тем, что летом граждане стали более мобильны и активнее общаются друг с другом. Об этом РИА Новости заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался, — приводит агентство его слова. Гинцбург порекомендовал россиянам...