Блогер нашёл самую доступную однушку в столице

Популярный блогер Александр Морозов нашёл самую доступную однокомнатную квартиру в столице. Однушка стоимостью всего 4,7 млн рублей находится на проспекте Вернадского, пишут «Новые известия».
Однако радость блогера, обнаружившего «дешёвое» жильё в престижном районе, омрачилось размерами квартиры — 13 кв. м. Риелторы
Это одна из самых маленьких студий в Москве. Просто посмотрите, какая она крохотная. Но несмотря на это, тут есть санузел, — показал блогер квартиру.
Ранее сообщалось, что в Москве резко увеличился спрос на жильё. В апреле 2021 года — в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. А в мае — в три раза.