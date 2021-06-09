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Блогер нашёл самую доступную однушку в столице

12:48, 09 июня 2021
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Популярный блогер Александр Морозов нашёл самую доступную однокомнатную квартиру в столице. Однушка стоимостью всего 4,7 млн рублей находится на проспекте Вернадского, пишут «Новые известия».

Однако радость блогера, обнаружившего «дешёвое» жильё в престижном районе, омрачилось размерами квартиры — 13 кв. м. Риелторы объяснили, что благодаря ажиотажному спросу на квартиры в столице рынок сам решает, сколько будет стоить недвижимость. А не нравится — иди ищи другую.

Это одна из самых маленьких студий в Москве. Просто посмотрите, какая она крохотная. Но несмотря на это, тут есть санузел, — показал блогер квартиру.

Ранее сообщалось, что в Москве резко увеличился спрос на жильё. В апреле 2021 года — в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. А в мае — в три раза.

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