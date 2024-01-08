Блогер-миллионик бросил младенца в сугроб ради съемки видео SHOT: блогер Косенко бросил грудного ребенка в сугроб ради «популярного видео

Фото: t.me/kosenkonasvyazi

Telegram-канал Shot сообщил о том, что блогер-миллионник Сергей Косенко бросил своего двухмесячного ребенка в сугроб ради того, чтобы снять «популярное видео» для социальных сетей. По данным Shot, пользователи отреагировали на творчество блогера негативно.

На опубликованных видеокадрах мужчина бросает одетого в костюм панды младенца в высокий сугроб. В замедленном движении малыш падает в кучу снега и уходит в него с головой. После этого видео обрывается.

По информации Shot, после того, как Косенко выложил кадры в интернет, пользователи в комментариях начали писать различные угрозы и обещания пожаловаться в службу опеки. Согласно информации Shot, после этого блогер, чей аккаунт в Instagram (деятельность в РФ запрещена) насчитывает почти 7 млн подписчиков, заявил, что бросил в снег куклу, однако подписчики этому не поверили.

Ранее в Москве в отношении блогера из Таджикистана возбудили уголовное дело из-за оскорбительных роликов о женщинах. Подозреваемого задержали, мужчине вменяют статью о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства.

До этого Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что полиция Москвы передала в Главное следственное управление СК материалы для возбуждения уголовного дела в отношении блогера Анастасии Ивлеевой и рэпера Vacio. По информации канала, их могут привлечь к ответственности по статье о вовлечении в деятельность экстремистской организации из-за «голой» вечеринки, которая в конце декабря состоялась в московском клубе «Мутабор».