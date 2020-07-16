Блогер Мэддисон стал помощником депутата Госдумы

Блогер и стример Илья Мэддисон (Давыдов) стал помощником самого молодого депутата Государственной думы РФ Василия Власова, представляющего ЛДПР.
Об этом 25-летний парламентарий
Учитывая, что этот человек по многим оценкам является королём российского Youtube, он может сделать многое для нашей партии, для общества и киберспорта, — заявил депутат.
Мэддисон вступил в ЛДПР в декабре 2019 года.
Ранее помощником Власова стал другой известный видеоблогер — Юрий Хованский.
Самый молодой российский депутат в январе публично выступил в поддержку снижения брачного возраста, писал NEWS.ru. Власов призвал предоставить 16-летним больше прав, так как сейчас дети взрослеют гораздо быстрее, чем в былые годы.
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