Блогер Мэддисон стал помощником депутата Госдумы

https://static.news.ru/photo/46a648cc-c768-11ea-8fb9-fa163e074e61_660.jpg Илья Мэддисон Фото: maddyson_official/instagram.com

Блогер и стример Илья Мэддисон (Давыдов) стал помощником самого молодого депутата Государственной думы РФ Василия Власова, представляющего ЛДПР.

Об этом 25-летний парламентарий рассказал телеканалу «360». Власов уточнил, что Мэддисон «курирует направление развития киберспорта». Депутат добавил, что блогер может стать экспертом в области регулирования законов о киберспорте. Власов также напомнил, что Мэддисон в своё время настаивал на предоставлении государственной поддержки отечественным разработчикам компьютерных игр.

Учитывая, что этот человек по многим оценкам является королём российского Youtube, он может сделать многое для нашей партии, для общества и киберспорта, — заявил депутат.

Мэддисон вступил в ЛДПР в декабре 2019 года.

Ранее помощником Власова стал другой известный видеоблогер — Юрий Хованский.

Самый молодой российский депутат в январе публично выступил в поддержку снижения брачного возраста, писал NEWS.ru. Власов призвал предоставить 16-летним больше прав, так как сейчас дети взрослеют гораздо быстрее, чем в былые годы.