Блогер Лядов опроверг информацию о своём задержании в Казахстане

Блогер Антон Лядов, о задержании которого в Казахстане сообщалось ранее, заявил, что он не находится на территории республики. Автор пояснил, что накануне задерживали его сотрудника, однако и его уже отпустили. Об этом пишет «Подъём».

Вчера задержали нашего корреспондента там, но вчера же и отпустили. Я сам не в Казахстане, — рассказал он.

Кроме того, в своём Instagram-аккаунте Лядов также выложил опровержение появившейся в СМИ информации. В разделе «сторис» он рассказал, что пользователи посылают его родным сообщения о задержании, однако они не соответствуют действительности. Аналогичный пост он опубликовал как фото.

Впрочем, некоторые пользователи не поверили появившемуся посту. Они в шутку предположили, что с телефона журналиста могут писать сотрудники правоохранительных органов и предложили блогеру «подмигнуть», если ему требуется помощь.

Ранее сообщалось, что в Казахстане правоохранительные органы задержали блогера Антона Лядова. Молодой человек является автором канала The Люди.

В республике с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата, бывшая столица Казахстана и крупнейший город страны с населением порядка 2 млн человек.

Глава республики Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днём общенационального траура.