Лерчек объяснила, что стало причиной ее проблем с налогами Блогер Лерчек объяснила, что история с долгами произошла из-за излишнего доверия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лерчек (Валерия Чекалина)

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) рассказала корреспонденту NEWS.ru на полях Петербургского международного экономического форума, что попала в проблемную ситуацию с налоговой из-за своего излишнего доверия. Она назвала себя интеллектуально развитым человеком, о чем, по ее словам, свидетельствуют два красных диплома МГУ. Блогер подчеркнула, что ее «захватили» соцсети и семья, из-за чего она делегировала ведение финансовых дел другим людям.

Я подумала: «Да в принципе, там есть люди, они разберутся». Излишнее доверие. И вот как раз это и была со мной плохая шутка сыграна. Все нужно проверять самой. И сейчас за всем бизнесом я слежу, в том числе сама, вот нелегка наша женская доля. Но мы такие девчонки, — пояснила она.

Ранее Лерчек на полях ПМЭФ назвала себя амбассадором Федеральной налоговой службы. По ее словам, она гордится этим. Кроме того, блогер рассказала о предложении стать лицом крупной компании, которую не стала называть, где ей нужно было говорить о необходимости платить налоги. При этом она отметила, что готова к подобного рода коллаборациям.

До этого Чекалина подчеркивала, что выплатила налогов на сумму более 800 млн рублей. Она также уточнила, что официального долга не имеет, однако существуют определенные обязательства в рамках договоренностей с ФНС.