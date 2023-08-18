Блогер Карен Шаинян объявлен в розыск

Фото: Соцсети

Карен Шаинян

Министерство внутренних дел России объявило в розыск блогера Карена Шаиняна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщается в реестре ведомства. Основанием для розыска стало возбужденное против него уголовное дело. Других подробностей в ведомстве не приводят.

Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в карточке блогера в базе разыскиваемых.

В комментарии «Медиазоне» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) сам Шаинян заявил, что он не знает, по какой статье Уголовного кодекса России его объявили в розыск. Однако ему известно, что оно находится в производстве Следственного отдела ОМВД по Мещанскому району. Адвокат разыскиваемого также не знает подробностей об уголовном деле.

Как сообщалось ранее, Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал на 15 суток Владимира Егорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он является координатором движения в защиту прав избирателей «Голос» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Отмечается, что Егорова признали виновным в административном нарушении, предусмотренном статьей 19.3 КоАП (неповиновение законным требованиям сотрудников полиции). По словам сотрудников правоохранительных органов, он отталкивал и «физически противодействовал» им во время разбирательства.