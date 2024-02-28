Блогер-иноагент назвал причины своего отъезда из России Блогер Штефанов покинул Россию из-за приговора Кагарлицкому

Фото: t.me/alexandrshtefanov

Александр Штефанов

Историк и политолог Александр Штефанов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил в Telegram, что решил на неопределенное время покинуть Россию. Отъезд он связал с приговором социологу Борису Кагарлицкому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Штефанов назвал свое решение трудным и неприятным.

Штефанов был внесен в список иноагентов 25 августа. А в начале августа сообщалось, что полиция проводит проверку в отношении блогера на предмет наличия в его публикациях призывов к терроризму. Основанием для проверки стала жалоба одного из подписчиков, которого возмутил размещенный на YouTube-канале Штефанова фильм.

В октябре протодиакон Андрей Кураев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), лишенный РПЦ сана и запрещенный в служении патриархом Кириллом, сообщил, что уезжает из России в Чехию. Он добавил, что это «трудовая миграция» и он надеется, что «сезонная». 23 декабря его внесли в реестр иностранных агентов. Он подчеркнул, что даже интервью, которые у него брали различные СМИ, он помещал в свой блог крайне редко. Кураев указал, что его внесли в реестр за ответы на вопросы, которые ему адресовали как респонденту.