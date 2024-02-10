Блогер и игрок медиафутбольной команды «Амкал» умер от рака крови Игрок «Амкала» Никита Куриленко скончался в 31 год от рака крови

Фото: vk.com/amkal

Никита Куриленко

Блогер и игрок медиафутбольного клуба «Амкал» Никита Куриленко умер в 31 год, сообщила супруга спортсмена в его Telegram-канале. Причиной смерти футболиста стал рак крови.

Я не знаю, как сообщать такие новости. Сегодня утром Никиты не стало, — говорится в сообщении.

Жена Куриленко отметила, что супруг до последнего был сильным и надеялся на выздоровление. Женщина назвала спортсмена примером стойкости и попросила не забывать о нем.

Как пишет «Матч ТВ», онкологическое заболевание — острый миелоидный лейкоз — блогеру диагностировали в марте 2023 года. После этого Куриленко провели операцию по пересадке костного мозга, рак перешел в стадию ремиссии. В январе спортсмен сообщил о рецидиве.

Ранее в Болгарии скончался известный актер, продюсер и бывший президент футбольного клуба «Спартак» из города Варна Николай Ишков, сообщил его друг и коллега Михаил Билалов. По его словам, Ишков ушел из жизни 28 января. Причины смерти не уточняются. Ишкову был 61 год.

До этого в возрасте 84 лет после продолжительной болезни скончался бывший главный тренер сборной команды России по легкой атлетике Валерий Куличенко. В качестве главного тренера Куличенко руководил сборной РФ на Олимпиадах 1996, 2000 и 2004 годов.