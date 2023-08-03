Блогер Хованский сыграл свадьбу Блогер Хованский сыграл свадьбу спустя месяцы после заключения брака

Фото: KirillSorokin/CC BY-SA 4.0/wikipedia/commons

Юрий Хованский

Российский блогер Юрий Хованский сыграл свадьбу со своей возлюбленной Ксенией, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Кроме того, канал опубликовал видео, на котором пара танцует на свадьбе, и ролик с церемонии бракосочетания.

По информации канала, блогер еще в декабре женился на возлюбленной в Сербии, где пара сейчас проживает, при этом торжественное мероприятие состоялось недавно. Отмечается, что Ксения примерно на 10 лет младше Хованского.

Хованский ведет видеоблог с 4,4 млн подписчиков. Его задержали в Санкт-Петербурге летом 2021 года по подозрению в призывах к террористической деятельности за песню про «Норд-Ост».

20 июля адвокат Хованского Павел Чиков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) сообщил, что 2-й Западный окружной военный суд прекратил уголовное дело в отношении блогера. Основанием для прекращения дела стало истечение срока давности правонарушения. Позже юрист отметил, что Хованский должен быть исключен из перечня экстремистов и террористов.

9 сентября стало известно, что Росфинмониторинг исключил блогера из реестра экстремистов и террористов.