https://static.news.ru/photo/1bd71efe-6143-11ea-8988-fa163e074e61_660.jpg Фото: didenko.katerina/instagram.com

Instagram-блогер Екатерина Диденко, устроившая вечеринку, на которой погибли три человека, опубликовала пост о супруге и их свадебное видео.

Она показала кадры не только с церемонии их бракосочетания, но и отрывки с самыми важными моментами из жизни, включая рождение детей.

9 дней, как мы с тобой попрощались. Где бы ты сейчас ни был, ты знаешь, что и я, и наши дети тебя очень любили, любим и будем любить! Помнишь, мы говорили о том, что не могли бы представить жизнь друг без друга? Как мне сделать это сейчас? А ведь мне это нужно. Ради нас, ради детей, — написала блогер под свадебным видео.

По её словам, супруг всегда поддерживал её и верил в их успех. Вместе они прожили 11 лет.

Инцидент в одном из банных комплексов Москвы, в котором люди погибли от химических ожогов, прокомментировала врач высшей категории Надежда Чернышова. Смерть наступила после того, как в бассейн засыпали 25 кг сухого льда. Вещество является твёрдым углекислым газом, который переходит в газообразную форму, минуя жидкость. То есть испаряется и сразу превращается в обычный углекислый газ.

Как писал NEWS.ru, экс-руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн заявил, что спасти погибших участников вечеринки с сухим льдом было невозможно.