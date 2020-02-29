https://static.news.ru/photo/0b91b7e8-5acc-11ea-ad45-fa163e074e61_660.jpg Екатерина и Валентин Диденко Фото: didenko.katerina/instagram.com

Instagram-блогер Екатерина Диденко подтвердила, что её муж Валентин скончался после ЧП с сухим льдом во время празднования её дня рождения.

Вали больше нет с нами. А ещё Наташи и Юры, — сообщила девушка на своей странице в социальной сети Instagram.

Она добавила, что теперь не знает, как рассказать о смерти отца их дочери.

Инцидент в одном из банных комплексов Москвы, в котором люди погибли от химических ожогов, прокомментировала врач высшей категории Надежда Чернышова. Смерть наступила после того, как в бассейн засыпали 25 кг сухого льда. Вещество является твёрдым углекислым газом, который переходит в газообразную форму, минуя жидкость. То есть испаряется и сразу превращается в обычный углекислый газ.

По её словам, испарения не представляют опасности при маленькой концентрации, и если помещение имеет хорошую вентиляцию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число погибших от химических ожогов в бане в Москве выросло до трёх человек. Количество пострадавших на вечеринке достигло семи человек. По факту происшествия заведено уголовное дело.