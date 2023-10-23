Блогер Дядя Слава скончался на 57-м году жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российский блогер Дядя Слава (Станислав Андреев) скончался в возрасте 56 лет в больнице вечером 22 октября, сообщили в его Telegram-канале. Мужчина несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.

Автор сообщения отметил, что блогер до последнего улыбался, сохранял ясный рассудок, несмотря на долгое лечение и страшный диагноз, и не боялся смерти. Также он подчеркнул, что мужчина «прожил свою жизнь, ни о чем не жалея, и без ощущения, что он что-то не успел».

Несколькими днями ранее умер актер Сергей Гладков, известный своими ролями в юмористическом шоу «Каламбур». Артисту было 60 лет, причины смерти не уточнили. Прощание с ним состоялось 21 октября в Одессе. Гладков известен зрителю своей ролью усатого мужичка из многосерийной рубрики «Деревня дураков». Помимо этого, Гладков работал звукорежиссером и дизайнером звуковых эффектов. По информации из открытых источников, у него остались жена и двое детей.

Также в начале октября ушел из жизни актер театра и кино Сергей Зубенко. Широкому зрителю он мог быть известен по работе в многосерийном фильме режиссера Сергея Урсуляка «Тихий Дон» (2015). В середине сентября на 95-м году жизни умер также поэт-песенник Николай Добронравов. Муж Александры Пахмутовой скончался после длительной и тяжелой болезни.