Блогер Дмитрий Масленников рассказал о своем здоровье после госпитализации Блогер Масленников: приступлю к работе, когда станет лучше после больницы

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дмитрий Масленников

Известный российский блогер Дмитрий Масленников, также известный как Ghostbuster, рассказал Telegram-каналу Mash о своей госпитализации. Он пояснил, что почувствовал себя плохо и позвонил в скорую помощь. Сейчас он находится дома, но пока возьмет паузу от работы: к ней приступит тогда, когда будет чувствовать себя лучше.

В разговоре с изданием Масленников подтвердил, что действительно обращался в больницу «в связи с хроническими проблемами». Он подчеркнул, что без помощи специалистов самостоятельно их решить было невозможно.

Сейчас все хорошо. Я понял, что возьму паузу, чтобы восстановиться и приступлю к рабочему процессу, как буду чувствовать себя лучше, — пояснил Ghostbuster.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Масленников был госпитализирован из-за злоупотребления алкогольными напитками, которые повлекли за собой нарушение ритма сердца. По информации канала, врачи оказали ему всю необходимую помощь, после чего отпустили домой.

SHOT указал, что блогера госпитализировали в кардиологическое отделение одной из московских больниц, где медики диагностировали у него пароксизм фибрилляции предсердий.