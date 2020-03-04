https://static.news.ru/photo/fe5cb8ca-5dfa-11ea-9c6e-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Диденко с мужем Фото: didenko.katerina/instagram.com

Instagram-блогер Екатерина Диденко, на дне рождения которой из-за сухого льда погибли три человека, сочла время смерти своего мужа «подарком». Валентин скончался в реанимации спустя час после окончания её дня рождения.

Он умер не в день моего рождения, а 29 февраля, в 1:00, — цитирует радио Sputnik Диденко.

Девушка выразила уверенность, что супруг «дотянул специально», чтобы ей было морально легче. Она рассказала также, что о смерти мужа узнала из СМИ за 15 минут до его реальной кончины.

Как писал NEWS.ru, ранее Диденко обратилась к подписчикам, оставляющим негативные комментарии из-за несчастного случая, который произошёл на её дне рождения. Она просит не обвинять её в смерти мужа и двух друзей, так как не понимала, что происходит.

Трагическая вечеринка в честь 29-летия Екатерины проходила в столичной сауне. Её муж Валентин Диденко решил приготовить супруге сюрприз. Он засыпал в бассейн сухой лёд, раздал гостям защитные костюмы и прыгнул вместе с ними в воду.