Фото: didenko.katerina/instagram.co

Блогер Екатерина Диденко рассказала маленькой дочери о том, что её отца больше нет. До этого вдова считала, что её дети слишком маленькие, чтобы говорить им правду.

В итоге блогер-фармацевт решилась на такой шаг. Она привела дочь к психологу, чтобы максимально смягчить страшное известие.

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Она немного поплакала, спрашивала, когда он придёт. Мы пересмотрели с ним фотографии, а спустя полчаса она уже танцевала. Наверно, она не до конца всё осознала, маленькая ещё, — написала Диденко в Instagram.

Сообщить сыну, по словам блогера, о смерти отца она так и не смогла. Диденко решила, что для таких известий ребёнок ещё очень мал. Женщина добавила, что её четырёхлетняя дочь после сообщения о смерти отца начала интересоваться и смертью дедушки.

У бабушки нет дедушки, а у меня теперь нет папы, — приводит блогер слова ребёнка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что блогер Екатерина Диденко повысила цены на рекламу в своём блоге после трагедии в московской сауне. Теперь клиентам «аптечного ревизорро», как называет себя девушка, придётся заплатить вдвое больше.

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