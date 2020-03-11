https://static.news.ru/photo/57f76c0a-63fe-11ea-92e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: didenko.katerina/instagram.com

Екатерина Диденко, чей муж погиб во время вечеринки с сухим льдом, рассказала подписчикам, что муж приходит к ней во сне. Блогер-фармацевт продолжает изливать душу подписчикам, за счёт чего на её страницу полписались тысячи человек.

Диденко пишет, что дети помогают ей не впадать в депрессию, что у неё нет аппетита и спит она только со снотворным. При этом дама тут же опубликовала как название препарата, так и его упаковку.

Блогер откровенничает, что муж ей снится, хотя до этого такого ни разу не было.

Во сне я хочу с ним поговорить, но он молчит и ничего не говорит, — написала вдова.

Подписчиков Диденко благодарит за поддержку, а хейтеров просит ей ничего не писать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пользователи соцсети осудили блогера Екатерину Диденко за использование масок в Instagram, когда она сообщала о трагедии. Сообщая о смерти мужа Валентина и двух друзей, девушка не забыла применить фильтр, преображающий лицо.