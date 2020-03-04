https://static.news.ru/photo/b3850d3e-5ea9-11ea-a334-fa163e074e61_660.jpg Фото: didenko.katerina/instagram

Екатерина Диденко, чей муж Валентин скончался в результате вечеринки с сухим льдом в бассейне, выполнила последнюю волю покойного.

Тело мужчины кремировали. Как пояснила вдова, так хотел сам Валентин, просивший не предавать его останки земле. Церемония прошла за закрытыми дверями, на прощание с покойным не пустили ни одного журналиста, передаёт «Телепрограмма».

В високосный год Валечка родился. В високосный год мы поженились. В високосный год он ушёл из этого мира, — написала вдова в своём Instagram.

Как писал NEWS.ru ранее, экс-руководитель Российского центра подготовки спасателей заслуженный спасатель России Александр Гофштейн считает, что спасти погибших участников вечеринки с сухим льдом было невозможно.