Екатерина Диденко, чей муж Валентин скончался в результате вечеринки с сухим льдом в бассейне, выполнила последнюю волю покойного.
Тело мужчины кремировали. Как пояснила вдова, так хотел сам Валентин, просивший не предавать его останки земле. Церемония прошла за закрытыми дверями, на прощание с покойным не пустили ни одного журналиста, передаёт «Телепрограмма».
В високосный год Валечка родился. В високосный год мы поженились. В високосный год он ушёл из этого мира, — написала вдова в своём Instagram.
Как писал NEWS.ru ранее, экс-руководитель Российского центра подготовки спасателей заслуженный спасатель России Александр Гофштейн считает, что спасти погибших участников вечеринки с сухим льдом было невозможно.