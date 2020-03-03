https://static.news.ru/photo/b470f238-5d75-11ea-88dc-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Диденко с мужем Фото: didenko.katerina/instagram.com

Instagram-блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам, оставляющим негативные комментарии из-за несчастного случая, который произошёл на её дне рождения. Она просит не обвинять её в смерти мужа и двух друзей, так как не понимала, что происходит.

Умоляю, если я вас бешу — отпишитесь. Вы судьи, чтобы меня обвинять. Дайте спокойно попрощаться с мужем, — написала блогер в сториез Instagram.

Трагическая вечеринка в честь 29-летия Екатерины Диденко проходила в столичной сауне. Её муж Валентин Диденко решил приготовить супруге сюрприз. Он засыпал в бассейн сухой лёд, раздал гостям защитные костюмы и прыгнул вместе с ними в воду.

В результате погибли трое. Сам Диденко скончался в реанимации.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Екатерина Диденко объяснила, почему не будет хоронить мужа. Блогер сообщила, что её супруг хотел, чтобы его кремировали, а прах развеяли.