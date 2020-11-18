Блогер Диденко подыскивает дом с бассейном для празднования Нового года

https://static.news.ru/photo/1f7e0320-29d8-11eb-b754-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Диденко Фото: instagram.com/didenko.katerina

Блогер Екатерина Диденко собирается провести Новый год со своими друзьями в Московской области. Специально для этого девушка подыскивает просторный дом с сауной и бассейном.

Друзья, есть ли среди моих читателей риелторы? Если есть, и вы можете помочь нам с вариантами домиков на Новый год, напишите Владу (возлюбленный Диденко. — NEWS.ru), — написала блогер в Instagram.

Роковая вечеринка произошла 28 февраля 2020 года в одном из банных комплексов Москвы. Диденко отмечала 29-й день рождения. В какой-то момент в бассейн бросили около 25 кг сухого льда. В результате несколько человек отравились углекислым газом, трое из них, включая мужа Екатерины, скончались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Диденко готовилась к рекламной акции и была в курсе покупки сухого льда, который хотела в рамках коммерческого проекта дарить своим подписчикам. Так считает фитнес-тренер и блогер Елена Санжаровская.

По её словам, Екатерина готовила мероприятие в рамках рекламной акции и халатно отнеслась к правилам безопасности ради контента.