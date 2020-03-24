https://static.news.ru/photo/982491a2-6ddd-11ea-8096-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Диденко Фото: didenko.katerina/instagram.com

Блогер Екатерина Диденко выразила недовольство действиями врачей, которые прибыли в сауну в день трагедии.

По её мнению, медики проявили равнодушие и халатно отнеслись к своим обязанностям.

Валя лежал на проходе в коридоре. Мимо нас проходили врачи, не останавливаясь. Они переступали через него, пока я оказывала ему первую медицинскую помощь, — рассказала она.

Диденко также считает, что её супруг мог выжить, если бы врачи без промедления начали оказывать ему помощь, передаёт «Экспресс газета».

Как писал NEWS.ru, ранее фитнес-тренер и блогер Елена Санжаровская заявила, что «аптечный ревизорро» Екатерина Диденко готовилась к рекламной акции и была в курсе покупки сухого льда, который хотела в рамках коммерческого проекта дарить своим подписчикам.