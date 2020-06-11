Блогер Давидыч призвал Ефремова настоять на заключении под стражу

https://static.news.ru/photo/ac86c150-ac86-11ea-8d7a-fa163e074e61_660.jpg Эрик Китуашвили Фото: eric_davidich/instagram.com

Блогер Эрик Китуашвили, более известный как Давидыч, высказал своё мнение по поводу закрытия актёра Михаила Ефремова на домашний арест после устроенного им смертельного ДТП в центре Москвы. Сам отсидевший три года в СИЗО Давидыч уверен, что артист сам должен настоять на заключении под стражу.

Как отметил блогер, в РФ многие сидят «за пакет сока». А Ефремов по сути убил человека и просто заперт в собственном доме. Это, подчеркнул Давидыч, показывает, что граждане страны не хотят думать и им плевать на свои права.

Мне кажется, если бы он был мужиком, прям мужиком, он бы сам сказал: «Какой домашний арест? В тюрьму меня». Вот мужчины поступают так. Вот если эти слова до него дойдут, я хочу, чтобы он знал, что вот это скуление, это: «Я боюсь, мне плохо, ой, простите, ой, давайте я дома посижу». Ты сам знаешь, что ты убийца, — приводит слова блогера телеканал «360».

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Машина, которой управлял актёр, врезалась в фургон. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Актёру грозит до 12 лет лишения свободы.

Как ранее писал NEWS.ru, актриса Рената Литвинова написала пост в Instagram, поддержав своего коллегу Михаила Ефремова. По её словам, сейчас на актёра объявлена настоящая травля. Но он и так переживает непростое время.