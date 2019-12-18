https://static.news.ru/photo/9f2deaa8-21c4-11ea-9c90-fa163e074e61_660.jpg Эрик Давидыч Фото: smotraTV/youtube.com

YouTube-блогер Эрик Китуашвили, известный как Эрик Давидыч, обратился в правоохранительные органы с сообщением о вымогательстве. По его словам, злоумышленники пытаются получить 25 млн рублей.

Мужчина рассказал, что последний инцидент произошёл на Васильевском острове. Неизвестный «швед» плюнул вслед машине блогера, чтобы спровоцировать.

Подъезжает машина, начинает нас человек оскорблять, начинает оскорблять сотрудников. Мы видим, что это больной человек. Садимся в машину, начинаем уезжать, он плюёт нам в машину, [попадает] мне на одежду. Я сначала завёлся, выскочил, а он стоит, трясётся и снимает на телефон, — подчеркнул он.

Китуашвили уверен, что провокатор хотел вывести его на драку. Такие действия периодически случаются на протяжении полугода. Так, в июне 2019 года некий Зелимхан угрожал похожим на пистолет предметом и требовал заплатить за покровительство, передаёт телеканал «360».

Это некая группировка, которая получает деньги с блогеров путём провокации и вымогательства. Многие отдают, я не собираюсь этого делать и не буду этого делать, — заключил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Китуашвили прокомментировал видеоролик башкирских сотрудников ГИБДД. Материал назывался «День без женщин» и был приурочен к 8 Марта.