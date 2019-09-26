https://static.news.ru/photo/f4e8d5b6-e042-11e9-ad0d-fa163e074e61_660.jpg Эрик Китуашвили Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Блогер Эрик «Давидыч» Китуашвили признался, что его шокировало сообщение о смерти адвоката Андрея Ромашова.

Ромашов был богом в этой сфере, а не просто значимой фигурой, — подчеркнул он.

По словам блогера, про адвоката «особо никто не распространялся», так как тот просто жил. Все разговоры о его личности начались уже после смерти, передаёт Nation News .

Ранее News.ru писал, что Андрей Ромашов, защищавший футболиста «Зенита» Александра Кокорина, скоропостижно ушёл из жизни. Об этом сообщила его коллега Татьяна Прилипко. По её словам, Ромашов умер «внезапно» и «ничто не предвещало беды».