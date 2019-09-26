Блогер Эрик «Давидыч» Китуашвили признался, что его шокировало сообщение о смерти адвоката Андрея Ромашова.
Ромашов был богом в этой сфере, а не просто значимой фигурой, — подчеркнул он.
По словам блогера, про адвоката «особо никто не распространялся», так как тот просто жил. Все разговоры о его личности начались уже после смерти, передаёт
Ранее News.ru писал, что Андрей Ромашов, защищавший футболиста «Зенита» Александра Кокорина, скоропостижно ушёл из жизни. Об этом сообщила его коллега Татьяна Прилипко. По её словам, Ромашов умер «внезапно» и «ничто не предвещало беды».