Блогер дала советы, как не попасться на уловки мошенников в отпуске Блогер Ансталь: нужно обращаться к турагентам, чтобы не стать жертвой мошенников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При планировании отдыха следует обращаться к надежным и проверенным турагентствам, чтобы не стать жертвами мошенников, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, многих путешественников обманывают на этапе бронирования гостиницы: люди оплачивают на сайтах-клонах жилье, а приехав, остаются и без денег, и без крова.

Особое внимание нужно обращать при бронировании номеров гостиниц. Заранее бронировать и оплачивать номер нужно только на официальном сайте гостиницы. Очень часто создаются сайты-клоны, где турист вбивает свои данные, оплачивает услугу, а его деньги уходят в никуда, — объяснила блогер.

По ее словам, за помощью к турагентствам лучше обращаться, если нет большого опыта по бронированию. Ансталь отметила, что надежные операторы могут подтвердить, что работают с официальными партнерами. Кроме того, как подчеркнула блогер, агентства заключают договор и гарантируют компенсацию, если поездка сорвется.

При этом агентство еще и посоветует хороший отель, что тоже немаловажно, так как в интернете очень много противоречивой информации. Порой владельцы отелей приукрашивают информацию о своем заведении или размещают заказные отзывы, — добавила Ансталь.

Ранее глава одного из турагентств Дмитрий Мир рассказал, что самые доступные направления сейчас для российских туристов — это Куба, Венесуэла и Египет. Также из недорогих и интересных направлений можно выделить Иран, отметил эксперт.