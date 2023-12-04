Блогер-бодибилдер загадочно умер в 30 лет Sun: испанский блогер-бодибилдер Альфредо Мартин умер в 30 лет

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Альфредо Мартин

Испанский блогер-бодибилдер Альфредо Мартин скоропостижно умер в возрасте 30 лет по неизвестной причине, пишет The Sun со ссылкой на подругу скончавшегося. Мужчина помимо занятий фитнесом пропагандировал веганство и употребление стероидов.

Ничто никогда не заменит эту пустоту. Никогда, — цитирует издание слова девушки.

У Мартина в соцсетях были сотни тысяч подписчиков. Он давал советы, как набрать мышечную массу и правильно тренироваться в спортзале.

В ноябре в возрасте 37 лет умер известный российский блогер-дальнобойщик Николай Галенко, известный под псевдонимом Калян86. Предполагаемой причиной смерти называлась остановка сердца. Галенко родился в поселке Боровский, расположенном в Тюменской области. Затем он переехал в Санкт-Петербург. Мужчина много лет вел авторский блог на платформе YouTube, выкладывая видео своих поездок по всей стране. За восемь лет ему удалось привлечь свыше 600 тысяч подписчиков. Последняя видеозапись на его канале была опубликована за две недели до смерти. Тело мужчины было найдено в его квартире.

Ранее на 56-м году жизни скончался спортивный журналист Максим Лебедев. По словам его коллеги Павла Лысенкова, мужчина умер во сне. Лебедев широко известен благодаря передаче «Отдел хоккея», выпускавшейся на YouTube. Кроме того, он работал в различных спортивных изданиях, таких как «Спорт-Экспресс» и «Чемпионат.com».