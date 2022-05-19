«Ближе к осени»: Орешкин предрёк глобальный голод Орешкин предрёк глобальный голод и призвал обеспечить Россию продовольствием

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Глобальный голод во всём мире может наступить уже этой осенью, считает помощник президента РФ Максим Орешкин. Он обвинил Вашингтон в ведении безответственной монетарной политики, которая привела к росту цен на пшеницу на мировом рынке и, как следствие, может привести к всемирному голоду. Экс-министр экономики РФ подчеркнул необходимость обеспечить Россию продовольствием, чтобы страна не пострадала в условиях мирового экономического кризиса.

Важно, чтобы в условиях, например, глобального голода, который произойдёт ближе к осени — к концу этого года во всём мире, Россия не пострадала, была полностью обеспечена продовольствием, — подчеркнул Орешкин.

По его оценке, около 60% от роста цены на пшеницу обусловлено печатанием американской экономикой необеспеченных долларов для борьбы с последствиями пандемии.

Ранее стало известно, что стоимость пшеницы на европейских рынках достигла рекордных €435 за тонну. Причинами роста цен на пшеницу эксперты называют последствия антироссийских санкций и аномальную жару в Индии, которая является вторым по величине экспортёром пшеницы.

По словам министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, последствия прекращения поставок продуктов в Европе ощутимы уже сейчас, а сознательная «блокада экспорта» из России является частью «гибридной войны», которая «подпитывает почву для новых кризисов» и может привести к глобальному голоду.