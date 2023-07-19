Блиновскую оставили под домашним арестом

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Елена Блиновская

Суд оставил блогера Елену Блиновскую под домашним арестом до 26 июля, отклонив ее апелляцию, сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции. Домашний арест Блиновская отбывает в своем подмосковном коттедже. На заседание блогер не явилась.

19 июля 2023 года Московский городской суд оставил без изменения постановление Пресненского районного суда о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении блогера Елены Блиновской, — указано в сообщении.

Кроме того, по данным РЕН ТВ, следствие ходатайствует о продлении домашнего ареста до 26 октября.

Блиновская была задержана 27 апреля по делу об уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, она получала доходы от реализации учебных курсов, а также тренинг-марафонов. При этом отмечается, что Блиновская легализовала более 43 млн рублей, купив автомобиль и организовав праздник.

В конце июня Пресненский районный суд Москвы принял решение о продлении домашнего ареста Блиновской на один месяц — до 26 июля. В ходе судебного заседания, прошедшего 21 июня, блогер полностью признала свою вину. Она также подчеркнула, что активно сотрудничает со Следственным комитетом в рамках расследования.

18 июля суд арестовал 21 объект недвижимости, принадлежащий Блиновской. Под арест подпали объекты недвижимости в Москве, Ярославской и Московской областях, а также два машино-места.