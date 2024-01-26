Блиновскую хотят вызволить из СИЗО Адвокат Блиновской подала апелляцию на решение суда отправить блогера в СИЗО

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Елена Блиновская

Адвокат блогера Елены Блиновской Наталья Сальникова подала апелляцию на решение суда отправить ее подзащитную в СИЗО на три месяца, передает RT. Юрист рассказала изданию, что сейчас Блиновская находится с другими обвиняемыми в экономических преступлениях.

Сальникова добавила, что ее клиент не высказывала никаких претензий или жалоб. Также, уточнила адвокат, Блиновская не просила передать ей какие-либо личные вещи.

До этого адвокат сообщила, что Блиновская может объявить себя банкротом, так как у нее нет возможности погасить налоговый долг. Сальникова объяснила невозможность уплатить задолженность тем, что на имущество и средства блогера наложен арест.

Главное следственное управление СК России по Москве объявило, что суд продлил арест имущества и денежных средств родственников Блиновской до 26 апреля. Аналогичную меру распространили и на ряд подконтрольных юридических лиц.

Ранее адвокат Леонид Ольшанский предположил, что у Блиновской мало шансов выйти на свободу. Он пояснил, что дело «королевы марафонов» носит воспитательный характер.

Юрист добавил, что, если Блиновская получит реальный срок, она может отсидеть намного меньше за счет процедуры УДО. Для этого ей необходимо будет проявить себя с положительной стороны и получить хорошие характеристики от администрации исправительного учреждения.