Блиновской предъявили окончательное обвинение Адвокат Сальникова: Блиновской предъявили расширенное и окончательное обвинение

Следователи предъявили блогеру Елене Блиновской расширенное обвинение в окончательной редакции после допроса в СИЗО, сообщила ее адвокат Наталия Сальникова. По словам представителя стороны защиты, слова которого приводит ТАСС, Блиновская признает вину только в части уклонения от уплаты налогов.

Только что предъявили обвинение в окончательной редакции. <...> В связи с расширенным обвинением Елена заявила, что признает вину только в уклонении от уплаты налогов, — сказала адвокат.

Сальникова отметила, что в понедельник Блиновской и ее мужу Алексею объявят о завершении следственных действий, после чего супруги должны приступить к ознакомлению с материалами дела. Впоследствии они будут направлены в прокуратуру. В случае утвердительного заключения дело поступит в суд, пояснила адвокат.

Ранее стало известно о завершении следственных действий по уголовному делу против Блиновской и ее супруга. По имеющейся информации, следствие расширило обвинение, установив, что супружеская чета легализовала не 43 млн, а 700 млн рублей. Кроме того, обоим вменяется неуплата более 900 млн рублей налогов. Мужу блогера уже предъявили обвинение в окончательной редакции, вину он не признает.