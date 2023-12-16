Блиновская растеряла сотрудников из-за неспособности платить зарплату «Mash»: Блиновская потеряла больше 400 сотрудников из-за арестованных счетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Блиновская

Блогер Елена Блиновская потеряла больше 400 сотрудников, которые занимались организацией и продвижением ее марафонов, сообщает Telegram-канал «Mash». Отмечается, что женщина не могла выплачивать зарплату с арестованных счетов.

Как сообщает канал, средняя зарплата кураторов, айтишников и пиарщиков блогера составляла 60 тысяч рублей в месяц. Но после ареста счетов, деньги выплачивать сотрудникам стало невозможно. Сотрудники уволились, получив финальный расчет.

В конце октября Следственный комитет России назначил новую налоговую проверку деятельности автора «марафонов желаний», чтобы выяснить размер неуплаты налогов за 2022 год. До этого в деле Блиновской фигурировали неуплаченные налоги только за 2019–2021 годы.

Блогер продолжает находиться под домашним арестом по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Суд продлил ей меру до 26 января 2024 года. Фигурантом дела также стал муж Блиновской Алексей, которому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий: ему нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях он не ограничен.

Ранее сообщалось, что Блиновская решила вопрос с долгом Федеральной налоговой службе в размере 1,5 млрд рублей за несколько дней. По информации источника, на 4 декабря, в графе «Задолженность» стоял ноль.