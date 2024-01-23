Блиновская попала на карантин в СИЗО

Фото: t.me/moscowcourts

Елена Блиновская

Блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в уклонении от уплаты налогов, поместили на карантин в московском СИЗО № 6, сообщил в Telegram-канале ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. По его словам, позже женщину переведут в обычную камеру.

На данный момент она содержится в обычной карантинной камере, рассчитанной на содержание 20 человек. При нашем посещении было несколько свободных мест в камере. После карантина она будет переведена в обычную камеру, — написал Мельников.

Телевизор, холодильник и чайник у Блиновской есть. Как и все арестованные, она может гулять и ходить в библиотеку.

Суд ужесточил ей меру пресечения из-за неоднократного нарушения условий домашнего ареста. Женщина пробудет в СИЗО № 6 «Печатники» до 26 апреля. Сообщалось, что Елена Блиновская будет содержаться в изоляторе наравне с другими арестантами и самостоятельно поддерживать чистоту в камере в порядке дежурства.

Тем временем Ассоциация блогеров и агентств обратилась к российским СМИ с просьбой не называть «королеву марафонов» блогером. В письме организации к представителям прессы указывается, что Блиновская является представителем информационного бизнеса.