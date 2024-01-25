Блиновская нашла лазейку для уплаты налогов Адвокат Сальникова: Блиновская может объявить себя банкротом

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Блогер Елена Блиновская может объявить себя банкротом, так как у нее нет возможности погасить налоговый долг, заявила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова. Она объяснила невозможность уплатить задолженность тем, что на имущество и средства Блиновской наложен арест.

Мы обсуждаем такой вариант... Погасить задолженность моя доверительница не может, поскольку все ее средства, вся недвижимость и даже пенсия родителей находятся под арестом, — уточнила Сальникова.

Юрист добавила, что с момента вступления в силу решения ФНС прошло два месяца, закрыть долг нечем. Поэтому, продолжила адвокат, других вариантов, кроме банкротства, может не найтись.

Процедура банкротства предполагает, что человек освобождается от уплаты задолженности при отсутствии возможности выплачивать деньги. При наличии имущества и средств должник получает отсрочку платежа.

Ранее стало известно, что Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве мужа Блиновской Алексея. Представители регулятора отметили, что основанием является наличие просроченной задолженности в рамках договора поручительства по обязательствам юридического лица.

До этого Замоскворецкий районный суд города Москвы отправил Блиновскую в СИЗО на три месяца, до 26 апреля. Об ужесточении меры пресечения ходатайствовало следствие, поскольку блогер неоднократно нарушала условия домашнего ареста. Под стражу ее взяли сразу после заседания.