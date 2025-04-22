Блинный торт «Баунти»! Вкусняшка без вреда для талии, райское наслаждение без угрызений совести! Этот торт — идеальный компромисс между страстью к сладкому и заботой о фигуре. Нежные цельнозерновые блинчики, пропитанные кокосовым кремом, напомнят вкус легендарного батончика, но с полезным составом! Едим — и вес уходит.
Ингредиенты для блинчиков
- 450 мл молока (2,5%)
- 1 яйцо
- 180 г цельнозерновой муки
- 30 г сухого кокосового молока или из банки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- Подсластитель по вкусу
Для крема
- 300 мл молока (2,5%)
- 20 г кукурузного крахмала
- 30 г сухого кокосового молока или из банки
- Подсластитель по вкусу
Для украшения
- 20 г кокосовой стружки
Приготовление:
1. Блинчики. Смешайте все ингредиенты для теста до однородности. Выпекайте на сухой сковороде диаметром 22 см (получится 6-7 тонких блинчиков).
2. Приготовление крема. Смешайте все компоненты крема венчиком. Варите на среднем огне 5–7 минут до загустения, постоянно помешивая.
3. Сборка торта. Чередуйте слои: блинчик → крем → блинчик. Верхний слой обильно посыпьте кокосовой стружкой. Охлаждайте 4 часа (лучше оставить на ночь).
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