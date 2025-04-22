Блинный торт «Баунти»! Вкусняшка без вреда для талии. Едим — и вес уходит

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Блинный торт «Баунти»! Вкусняшка без вреда для талии, райское наслаждение без угрызений совести! Этот торт — идеальный компромисс между страстью к сладкому и заботой о фигуре. Нежные цельнозерновые блинчики, пропитанные кокосовым кремом, напомнят вкус легендарного батончика, но с полезным составом! Едим — и вес уходит.

Ингредиенты для блинчиков

450 мл молока (2,5%)

1 яйцо

180 г цельнозерновой муки

30 г сухого кокосового молока или из банки

1 ч. л. разрыхлителя

Подсластитель по вкусу

Для крема

300 мл молока (2,5%)

20 г кукурузного крахмала

30 г сухого кокосового молока или из банки

Подсластитель по вкусу

Для украшения

20 г кокосовой стружки

Приготовление:

1. Блинчики. Смешайте все ингредиенты для теста до однородности. Выпекайте на сухой сковороде диаметром 22 см (получится 6-7 тонких блинчиков).

2. Приготовление крема. Смешайте все компоненты крема венчиком. Варите на среднем огне 5–7 минут до загустения, постоянно помешивая.

3. Сборка торта. Чередуйте слои: блинчик → крем → блинчик. Верхний слой обильно посыпьте кокосовой стружкой. Охлаждайте 4 часа (лучше оставить на ночь).

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