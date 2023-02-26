Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Площадка фестиваля «Московская масленица 2023» на площади Революции в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Площадка фестиваля «Московская масленица 2023» на площади Революции в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Масленичные гуляния на территории Кремля в Измайлово в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Масленичные гуляния на территории Кремля в Измайлово в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Масленичные гуляния на территории Кремля в Измайлово в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Масленичные гуляния на территории Кремля в Измайлово в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Масленичные гуляния на территории Кремля в Измайлово в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Масленичные гуляния на территории Кремля в Измайлово в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Масленичные гуляния на территории Кремля в Измайлово в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Масленичные гуляния на территории Кремля в Измайлово в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Масленичные гуляния на территории Кремля в Измайлово в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Масленичные гуляния на территории Кремля в Измайлово в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сожжение чучела Масленицы на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сожжение чучела Масленицы на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сожжение чучела Масленицы на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сожжение чучела Масленицы на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сожжение чучела Масленицы на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сожжение чучела Масленицы на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» в Москве

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Празднование Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Празднование Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец»

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Посетители на сожжении арт-объекта «Четвёртая стена» в виде 19-метрового куба, собранного из вторсырья, от бюро «NOYD - Короткий метр», во время празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Посетители на сожжении арт-объекта «Четвёртая стена» в виде 19-метрового куба, собранного из вторсырья, от бюро «NOYD - Короткий метр», во время празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Посетители на сожжении арт-объекта «Четвёртая стена» в виде 19-метрового куба, собранного из вторсырья, от бюро «NOYD - Короткий метр», во время празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Посетители на сожжении арт-объекта «Четвёртая стена» в виде 19-метрового куба, собранного из вторсырья, от бюро «NOYD - Короткий метр», во время празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Широкая масленица в музее-заповеднике «Остафьево»-«Русский Парнас» Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Широкая масленица в музее-заповеднике «Остафьево»-«Русский Парнас»

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Широкая масленица в музее-заповеднике «Остафьево»-«Русский Парнас» Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Широкая масленица в музее-заповеднике «Остафьево»-«Русский Парнас»

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва» Широкая масленица в музее-усадьбе «Архангельское» Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва» Широкая масленица в музее-усадьбе «Архангельское»

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Масленичные гуляния на колесе обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Масленичные гуляния на колесе обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Масленичные гуляния на колесе обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Масленичные гуляния на колесе обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Сожжение чучела на праздновании Широкой Масленицы в Суздале Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Сожжение чучела на праздновании Широкой Масленицы в Суздале

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Участник перформанса Affirmatio (авторы Юрий Квятковский и Михаил Дегтярёв) на праздновании Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Участник перформанса Affirmatio (авторы Юрий Квятковский и Михаил Дегтярёв) на праздновании Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Гусиные бои на праздновании Широкой Масленицы в Суздале Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Гусиные бои на праздновании Широкой Масленицы в Суздале

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Участники празднования Широкой Масленицы в Суздале Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Участники празднования Широкой Масленицы в Суздале

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Выпекание блинов на праздничной ярмарке фестиваля «Московская Масленица» в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Выпекание блинов на праздничной ярмарке фестиваля «Московская Масленица» в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве

Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS Празднование Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS Празднование Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Алтайский край. Село Новотырышкино. Участницы фестиваля «Сибирская Масленица» во время гуляний на территории туристско-развлекательного комплекса «Сибирское подворье» Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Алтайский край. Село Новотырышкино. Участницы фестиваля «Сибирская Масленица» во время гуляний на территории туристско-развлекательного комплекса «Сибирское подворье»