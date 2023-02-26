Сожжение чучела Масленицы на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» в Москве
Масленица — древний славянский праздник с многочисленными обычаями. Масленичная неделя в этом году отмечается с 20 по 26 февраля. Традиционно кульминационным является последний день — воскресенье, 26 февраля. Фоторепортаж с самых интересных мест и событий — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Площадка фестиваля «Московская масленица 2023» на площади Революции в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Площадка фестиваля «Московская масленица 2023» на площади Революции в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Масленичные гуляния на территории Кремля в Измайлово в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Масленичные гуляния на территории Кремля в Измайлово в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Масленичные гуляния на территории Кремля в Измайлово в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Масленичные гуляния на территории Кремля в Измайлово в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Масленичные гуляния на территории Кремля в Измайлово в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Масленичные гуляния на территории Кремля в Измайлово в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Масленичные гуляния на территории Кремля в Измайлово в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Масленичные гуляния на территории Кремля в Измайлово в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Масленичные гуляния на территории Кремля в Измайлово в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Масленичные гуляния на территории Кремля в Измайлово в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сожжение чучела Масленицы на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сожжение чучела Масленицы на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сожжение чучела Масленицы на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сожжение чучела Масленицы на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сожжение чучела Масленицы на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сожжение чучела Масленицы на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» в Москве
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Празднование Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец»
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Празднование Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец»
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Посетители на сожжении арт-объекта «Четвёртая стена» в виде 19-метрового куба, собранного из вторсырья, от бюро «NOYD - Короткий метр», во время празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Посетители на сожжении арт-объекта «Четвёртая стена» в виде 19-метрового куба, собранного из вторсырья, от бюро «NOYD - Короткий метр», во время празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Посетители на сожжении арт-объекта «Четвёртая стена» в виде 19-метрового куба, собранного из вторсырья, от бюро «NOYD - Короткий метр», во время празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Посетители на сожжении арт-объекта «Четвёртая стена» в виде 19-метрового куба, собранного из вторсырья, от бюро «NOYD - Короткий метр», во время празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Широкая масленица в музее-заповеднике «Остафьево»-«Русский Парнас»
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Широкая масленица в музее-заповеднике «Остафьево»-«Русский Парнас»
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Широкая масленица в музее-заповеднике «Остафьево»-«Русский Парнас»
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Широкая масленица в музее-заповеднике «Остафьево»-«Русский Парнас»
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»
Широкая масленица в музее-усадьбе «Архангельское»
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»
Широкая масленица в музее-усадьбе «Архангельское»
Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»
Масленичные гуляния на колесе обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ
Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»
Масленичные гуляния на колесе обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ
Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»
Масленичные гуляния на колесе обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ
Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»
Масленичные гуляния на колесе обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Сожжение чучела на праздновании Широкой Масленицы в Суздале
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Сожжение чучела на праздновании Широкой Масленицы в Суздале
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Участник перформанса Affirmatio (авторы Юрий Квятковский и Михаил Дегтярёв) на праздновании Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Участник перформанса Affirmatio (авторы Юрий Квятковский и Михаил Дегтярёв) на праздновании Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Гусиные бои на праздновании Широкой Масленицы в Суздале
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Гусиные бои на праздновании Широкой Масленицы в Суздале
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Участники празднования Широкой Масленицы в Суздале
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Участники празднования Широкой Масленицы в Суздале
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Выпекание блинов на праздничной ярмарке фестиваля «Московская Масленица» в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Выпекание блинов на праздничной ярмарке фестиваля «Московская Масленица» в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS
Празднование Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области
Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS
Празднование Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Алтайский край. Село Новотырышкино. Участницы фестиваля «Сибирская Масленица» во время гуляний на территории туристско-развлекательного комплекса «Сибирское подворье»
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Алтайский край. Село Новотырышкино. Участницы фестиваля «Сибирская Масленица» во время гуляний на территории туристско-развлекательного комплекса «Сибирское подворье»
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Алтайский край. Село Новотырышкино. Участники фестиваля «Сибирская Масленица» во время гуляний на территории туристско-развлекательного комплекса «Сибирское подворье»
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Алтайский край. Село Новотырышкино. Участники фестиваля «Сибирская Масленица» во время гуляний на территории туристско-развлекательного комплекса «Сибирское подворье»