Масленица — древний славянский праздник с многочисленными обычаями. Масленичная неделя в этом году отмечается с 20 по 26 февраля. Традиционно кульминационным является последний день — воскресенье, 26 февраля. Фоторепортаж с самых интересных мест и событий — в галерее NEWS.ru.

Площадка фестиваля «Московская масленица 2023» на площади Революции в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Площадка фестиваля «Московская масленица 2023» на площади Революции в Москве

Масленичные гуляния на территории Кремля в Измайлово в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Масленичные гуляния на территории Кремля в Измайлово в Москве

Масленичные гуляния на территории Кремля в Измайлово в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Масленичные гуляния на территории Кремля в Измайлово в Москве

Масленичные гуляния на территории Кремля в Измайлово в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Масленичные гуляния на территории Кремля в Измайлово в Москве

Масленичные гуляния на территории Кремля в Измайлово в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Масленичные гуляния на территории Кремля в Измайлово в Москве

Масленичные гуляния на территории Кремля в Измайлово в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Масленичные гуляния на территории Кремля в Измайлово в Москве

Сожжение чучела Масленицы на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сожжение чучела Масленицы на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» в Москве

Сожжение чучела Масленицы на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сожжение чучела Масленицы на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» в Москве

Сожжение чучела Масленицы на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сожжение чучела Масленицы на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» в Москве

Празднование Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец»

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Празднование Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец»

Посетители на сожжении арт-объекта «Четвёртая стена» в виде 19-метрового куба, собранного из вторсырья, от бюро «NOYD - Короткий метр», во время празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Посетители на сожжении арт-объекта «Четвёртая стена» в виде 19-метрового куба, собранного из вторсырья, от бюро «NOYD - Короткий метр», во время празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области

Посетители на сожжении арт-объекта «Четвёртая стена» в виде 19-метрового куба, собранного из вторсырья, от бюро «NOYD - Короткий метр», во время празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Посетители на сожжении арт-объекта «Четвёртая стена» в виде 19-метрового куба, собранного из вторсырья, от бюро «NOYD - Короткий метр», во время празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области

Широкая масленица в музее-заповеднике «Остафьево»-«Русский Парнас»

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Широкая масленица в музее-заповеднике «Остафьево»-«Русский Парнас»

Широкая масленица в музее-заповеднике «Остафьево»-«Русский Парнас»

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Широкая масленица в музее-заповеднике «Остафьево»-«Русский Парнас»

Широкая масленица в музее-усадьбе «Архангельское»

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Широкая масленица в музее-усадьбе «Архангельское»

Масленичные гуляния на колесе обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Масленичные гуляния на колесе обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ

Масленичные гуляния на колесе обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Масленичные гуляния на колесе обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ

Сожжение чучела на праздновании Широкой Масленицы в Суздале

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Сожжение чучела на праздновании Широкой Масленицы в Суздале

Участник перформанса Affirmatio (авторы Юрий Квятковский и Михаил Дегтярёв) на праздновании Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Участник перформанса Affirmatio (авторы Юрий Квятковский и Михаил Дегтярёв) на праздновании Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области

Гусиные бои на праздновании Широкой Масленицы в Суздале

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Гусиные бои на праздновании Широкой Масленицы в Суздале

Участники празднования Широкой Масленицы в Суздале

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Участники празднования Широкой Масленицы в Суздале

Выпекание блинов на праздничной ярмарке фестиваля «Московская Масленица» в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Выпекание блинов на праздничной ярмарке фестиваля «Московская Масленица» в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве

Празднование Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

Празднование Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

Алтайский край. Село Новотырышкино. Участницы фестиваля «Сибирская Масленица» во время гуляний на территории туристско-развлекательного комплекса «Сибирское подворье»

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Алтайский край. Село Новотырышкино. Участницы фестиваля «Сибирская Масленица» во время гуляний на территории туристско-развлекательного комплекса «Сибирское подворье»

Алтайский край. Село Новотырышкино. Участники фестиваля «Сибирская Масленица» во время гуляний на территории туристско-развлекательного комплекса «Сибирское подворье»

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Алтайский край. Село Новотырышкино. Участники фестиваля «Сибирская Масленица» во время гуляний на территории туристско-развлекательного комплекса «Сибирское подворье»