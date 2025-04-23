Блинчики из печени с овощной начинкой! Вкуснятина, обреченная на успех

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Блинчики из печени с овощной начинкой! Вкуснятина, обреченная на успех! Эта закуска понравится абсолютно всем. Воздушные блинчики из печени станут вашим кулинарным хитом! Идеальны как для повседневного ужина, так и для праздничного застолья.

Для блинчиков

500 г куриной печени

2 яйца

200 мл молока

3 ст. л. муки

Соль, перец — по вкусу

2 ст. л. растительного масла

Начинка

2 луковицы

2 моркови

8 вареных яиц

3 ст. л. сметаны

3−4 соленых огурца

1 зубчик чеснока

Пучок зеленого лука

Соль, перец

Приготовление

1. Печень измельчите в блендере с молоком и яйцами до гладкости. Добавьте муку, соль, перец.

2. Жарьте на среднем огне как обычные блинчики (по 2 минуты с каждой стороны).

3. Для начинки смешайте рубленые яйца, обжаренные овощи, чеснок, мелко нарезанные огурцы, сметану и зелень. Заверните начинку в каждый блин.

Ранее мы делились рецептом блинов с зеленью и сыром. Блины — это не только классическое масленичное угощение, но и прекрасный повод для кулинарных экспериментов.