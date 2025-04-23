Блинчики из печени с овощной начинкой! Вкуснятина, обреченная на успех! Эта закуска понравится абсолютно всем. Воздушные блинчики из печени станут вашим кулинарным хитом! Идеальны как для повседневного ужина, так и для праздничного застолья.

Для блинчиков

  • 500 г куриной печени
  • 2 яйца
  • 200 мл молока
  • 3 ст. л. муки
  • Соль, перец — по вкусу
  • 2 ст. л. растительного масла

Начинка

  • 2 луковицы 
  • 2 моркови 
  • 8 вареных яиц
  • 3 ст. л. сметаны
  • 3−4 соленых огурца
  • 1 зубчик чеснока
  • Пучок зеленого лука
  • Соль, перец

Приготовление

1. Печень измельчите в блендере с молоком и яйцами до гладкости. Добавьте муку, соль, перец.

2. Жарьте на среднем огне как обычные блинчики (по 2 минуты с каждой стороны).

3. Для начинки смешайте рубленые яйца, обжаренные овощи, чеснок, мелко нарезанные огурцы, сметану и зелень. Заверните начинку в каждый блин.

Ранее мы делились рецептом блинов с зеленью и сыром. Блины — это не только классическое масленичное угощение, но и прекрасный повод для кулинарных экспериментов.