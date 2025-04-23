Блинчики из печени с овощной начинкой! Вкуснятина, обреченная на успех! Эта закуска понравится абсолютно всем. Воздушные блинчики из печени станут вашим кулинарным хитом! Идеальны как для повседневного ужина, так и для праздничного застолья.
Для блинчиков
- 500 г куриной печени
- 2 яйца
- 200 мл молока
- 3 ст. л. муки
- Соль, перец — по вкусу
- 2 ст. л. растительного масла
Начинка
- 2 луковицы
- 2 моркови
- 8 вареных яиц
- 3 ст. л. сметаны
- 3−4 соленых огурца
- 1 зубчик чеснока
- Пучок зеленого лука
- Соль, перец
Приготовление
1. Печень измельчите в блендере с молоком и яйцами до гладкости. Добавьте муку, соль, перец.
2. Жарьте на среднем огне как обычные блинчики (по 2 минуты с каждой стороны).
3. Для начинки смешайте рубленые яйца, обжаренные овощи, чеснок, мелко нарезанные огурцы, сметану и зелень. Заверните начинку в каждый блин.
Ранее мы делились рецептом блинов с зеленью и сыром. Блины — это не только классическое масленичное угощение, но и прекрасный повод для кулинарных экспериментов.