Блестит как новый: удаляем ржавчину с крана за пару минут

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Ржавчина на кране может испортить впечатление даже от самой чистой ванной комнаты. Но не спешите бежать в магазин за дорогими средствами! Есть простой и быстрый способ вернуть блеск металлу буквально за пять минут.

Вам понадобится обычный уксус и пищевая сода. Смочите тряпку уксусом и оберните ею проблемное место. Через пару минут присыпьте сверху соду и аккуратно потрите мягкой щеткой или губкой.

Реакция этих двух компонентов эффективно разъедает ржавчину и налет. После просто смойте теплой водой и вытрите насухо. Кран снова как новый, без следа ржавчины!

Простой лайфхак, который сэкономит вам деньги и время, а результат — блестящий!

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