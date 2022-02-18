Блеск обыска: какие богатства находили у коррупционеров в погонах

Мосгорсуд отказался от конфискации 62 участков и семи домов у уличённого в коррупции экс-сотрудника «банковского» отдела ФСБ Андрея Васильева и его родственников. По данным Генпрокуратуры, силовик, избежавший наказания за мошенничество в особо крупном размере в связи с «истечением сроков давности», имеет отношение к восьми особнякам и 90 земельным наделам. В доход государства в результате обратили лишь один дом и 28 участков. До этого офицер спецслужбы добился снятия ареста с 17 дорогих наручных часов и $7 млн наличных. Эта история в очередной раз заставила общество обратить внимание на проблему сверхпотребления современной номенклатуры в погонах. В связи с этим NEWS.ru решил вспомнить, какие активы за последние годы находили у заподозренных в коррупции и иных преступлениях силовиков.

Делу Черкалина верны

Бывший глава направления «банковского» отдела Управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Андрей Васильев обвинялся по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) вместе с экс-начальником этого отдела Кириллом Черкалиным и замруководителя Управления «К» Дмитрием Фроловым.

По версии следствия, в 2011 году Черкалин, Васильев и Фролов под угрозой уголовного преследования заставили главу строительной компании Сергея Гляделкина передать вымогателям долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» на сумму не менее 490 млн рублей.

Черкалин, как считали в СК, руководил этой преступной группой, обвинялся в мошенничестве, а также получении взятки в размере $850 тысяч. Он принимал миллионные суммы от потерпевших в заведениях рядом со зданием на Лубянке. Бывший офицер ФСБ полностью признал вину и был осуждён в особом порядке на семь лет колонии. Именно Черкалина можно считать одним из рекордсменов по стоимости изъятого имущества.

При обысках у него нашли наличность на общую сумму около 12 млрд рублей. Также у Черкалина изъяли активы и недвижимость на сумму около 6,5 млрд рублей. В их числе квартиры на Мичуринском проспекте, Петровском бульваре, в Останкинском и Большом Сергиевском переулках в Москве, а также восемь машино-мест; квартира и машино-место в Котельниках; земельный участок и дом в Выборгском районе Ленинградской области; несколько земельных участков, 465-метровый дом и строения в Одинцовском районе Подмосковья; два автомобиля Porsche; коллекция часов Breguet, Patek Philippe, Boucheron; 13 сумок, в том числе Birkin и Kelly от модного дома Hermes. Его мать на заседании суда говорила, что хранила около 3,3 млрд рублей сына из-за «служебной необходимости».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У Дмитрия Фролова суд арестовал всего один объект недвижимости — четырёхэтажный особняк на берегу озера Комо в Италии. По версии потерпевших, эта элитная постройка стоит €4 млн, однако по состоянию на конец лета 2021 года она находилась в стадии реконструкции, туда уже был завезён мрамор и позолоченная мебель, а каждая вешалка для ванной обошлись заказчику в €2,5 тысячи, утверждал потерпевший Игорь Ткач. По данным адвокатов, в 2013 году Фролов оформил итальянский дворец на отца.

Дошли до Черногории

До дела Кирилла Черкалина рекордсменом по объёму изъятых активов считался задержанный в 2016 году полковник МВД Дмитрий Захарченко. В 2019 году ему дали 12,5 года колонии за взятки, а затем завели новое дело о взятках, которые он получил в 2007–2016 годах на сумму около 1,5 млрд рублей, утверждают в СК.

При обыске в квартире у Дмитрий Захарченко обнаружили около 8,5 млрд рублей. В 2017 году суд обратил в доход государства имущество высокопоставленного сотрудника МВД и его окружения. Кроме валюты это 27 квартир и машино-мест, четыре автомобиля (два Porche Cayenne и два Mercedes-Benz), а также полукилограммовый слиток золота. Стоимость всего изъятого составляла порядка 9 млрд рублей. На тот момент это было в четыре раза больше, чем сумма всего имущества чиновников, обращённого в доход государства за предыдущие четыре года.

Подельником Дмитрия Захарченко оказался супруг его сестры — бывший полковник ФСБ Дмитрий Сенин, который до сих пор находится в бегах и с мая 2017 года числится в федеральном розыске. Он обвиняется в получении взяток в размере $800 тысяч и около 3,5 млн рублей от хозяина ресторана La Maree Меди Дусса в интересах Захарченко. Его дело выделено в отдельное производство.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В марте 2019 года в доход государства было обращено имущество Дмитрия Сенина на сумму 380 млн рублей. Это 28 объектов недвижимости и пять автомобилей, которые, по версии правоохранителей, были получены незаконным путём. Однако через несколько месяцев суд частично удовлетворил встречный иск Сенина и его супруги Ольги, признав приобретёнными на законный доход их квартиру, а также автомобили Lexus LX 570 и Toyota Land Cruiser 200.

Также следствие считает, что бывший силовик оформил значительную часть своего имущества на родственников и знакомых, в том числе экс-главу отдела по расследованию особо важных дел Московского межрегионального следственного управления на транспорте Ивана Кожевникова, которого в октябре 2020 года приговорили к полутора годам исправительных работ за фальсификацию доказательств. По данным «Известий», в рамках расследования допрашивали знакомого Кожевникова — бывшего почётного консула России в Черногории и гражданина балканского государства Боро Джукича. Последний, утверждал, что в октябре 2013 года дал Кожевникову в долг крупную сумму, однако, по версии следствия, бывший дипломат «дал заведомо ложные, не соответствующие действительности показания», пытаясь помочь экс-силовику спасти от обращения в доход государства недвижимость на 185 млн рублей. В результате на гражданина Черногории СК завел уголовное дело о даче заведомо ложных показаний.

В тени резиденции

Довольно большими активами обладал задержанный в ноябре 2016 года начальник ФСО по Северо-Кавказскому федеральному округу Геннадий Лопырёв, которого через год приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 150 млн рублей по делу о взяточничестве. По одним данным, у него нашли около 1 млрд рублей наличными, по другим — 174 млн рублей.

По версии следствия, силовик брал деньги с предпринимателей и покрывал их в ходе заключения и исполнения госконтрактов на ремонтно-строительные работы. По данным «Новой газеты», силовик курировал строительство государственных резиденций, в том числе президентского комплекса «Бочаров ручей». При обысках у сына генерала изъяли наличными более €1 млн, 63 млн рублей и $350 тысяч.

Роман Денисов/Global Look Press

Как подсчитали в Генпрокуратуре, совокупный доход Лопырёва и членов его семьи с 2002 по 2016 год (за время работы начальником ФСО по Северо-Кавказскому федеральному округу) составил 96 млн рублей, но за этот они стали владельцами земельных участков, домов и другой недвижимости в Москве, Петербурге, Сочи, Ленинградской и Московской областях. Суд конфисковал у них пять квартир общей стоимостью 140 млн рублей, четыре жилых дома за 136 млн, пять земельных участков за 28 млн, четыре нежилых помещения за 12 млн, пять гаражей за 7,6 млн, четыре автомобиля за 8 млн. Кроме имущества на 330 млн рублей в доход государства было обращено 194 млн рублей в разной валюте.

Контрасты Минобороны

Более 1 млрд рублей было изъято при задержании фигурантов громкого дела о хищениях в подконтрольном Минобороне АО «Славянка». По нему в 2016 году гендиректор предприятия Александр Елькин получил 11 лет колонии и штраф в 500 млн рублей за коммерческий подкуп, хищения и «отмывание» криминальных доходов. Его подельники — помощница гендиректора компании Юлия Ротанова, глава департамента текущего ремонта «Славянки» Константин Лапшин, гендиректор АО «Безопасность и связь» Андрей Луганский и бывший глава хозяйственного управления Минобороны Николай Рябых — были приговорены к срокам от 5 до 9 лет лишения свободы и штрафам.

Во время обысков и выемок в домах у фигурантов дела и в банках следствие изъяло более 1,1 млрд рублей. Также был наложен арест на 51 объект движимого и недвижимого имущества общей стоимостью более 500 млн рублей, в том числе 11 квартир в Москве, 3 жилых дома и 9 земельных участков в Подмосковье, а также 6 участков и 2 строения в Сочи.

Летом 2021 года суд начал рассматривать новое дело о махинациях в «Славянке», речь шла о 18 эпизодах получения коммерческого подкупа, трёх хищениях в особо крупном размере, отмывании средств и злоупотреблении полномочиями.

Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Дело «Славянки» вскрылось одновременно с хищениями в контролируемом Минобороны АО «Оборонсервис» в 2012 году, по делу о которых проходила экс-начальник департамента имущественных отношений военного ведомства (а ныне — почётный академик Российской академии художеств) Наталья Васильева. В отличие от Александра Елькина, ей удалось отделаться лёгким испугом.

В 2015-м суд признал Васильеву виновной в восьми эпизодах мошенничества и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, а также постановил взыскать с неё и её подельников 215 млн рублей. Но в колонии она пробыла немногим более месяца, выйдя на свободу условно-досрочно.

Как заявляли в СК, во время следствия у Васильевой были изъяты и арестованы «ювелирные украшения в количестве 1206 штук стоимостью почти 120 млн рублей; часы наручные — 37 штук стоимостью более 7 млн рублей; наличные денежные средства — более 3 млн рублей; денежные средства, находившиеся на банковской карте Васильевой, в размере 26 млн рублей; денежные средства, находившиеся на счетах подконтрольных Васильевой фирм — 322 млн рублей; две квартиры в Санкт-Петербурге площадью 107 и 170 кв. м; жилой дом в Ленинградской области площадью 183 кв. м; небезызвестная квартира в Молочном переулке в Москве площадью 192 кв. м; гараж в этом же доме площадью 16,5 кв. м; нежилое помещение на Арбате площадью 642 кв. м».

Унитазы изобилия

Из недавних кейсов больше всего запомнился китчево декорированный дворец задержанного летом 2021 года за взятку главы ставропольского Управления ГИБДД Алексея Сафонова. В доме с непременным атрибутом «уважаемого человека» — золотым унитазом — первоначально нашли около 2 млн рублей, но позднее в доме одного из подчинённых Сафонова нашли «общак», сумма которого не раскрывается, но судя по кадрам оперативной съёмки , речь идёт о десятках пачек, в каждой из которых визуально примерно по 1000 стодолларовых купюр.

Hinshtein/t.me

Официально в собственности у «золотого» полковника Сафонова находится треть доли в квартире 70 кв. м в Ставрополе, жилой дом в 232 кв. м, а также дача площадью 285 кв. м на участке площадью почти 200 кв. м. При этом обошедший хит-парады тщеславия трёхэтажный дворец принадлежит не бывшему силовику, а его предполагаемой сожительнице — 36-летней Елене Псел.