Блеск без химии: готовим чудо-средство для посуды на собственной кухне

Ручная мойка посуды может быть не менее эффективной, чем машинная, если знать один простой секрет. Вместо магазинных гелей с непонятным составом можно сделать свое собственное средство, которое подарит вашим тарелкам и кастрюлям идеальный блеск и ту самую скрипучую чистоту. Оно не только прекрасно справляется с жиром, но и полностью безопасно для здоровья вашей семьи и для самой посуды.

Для его создания вам понадобятся три доступных компонента, которые наверняка уже есть у вас дома. Возьмите четверть бруска обычного хозяйственного мыла, натертого на мелкой терке, и растворите стружку в стакане достаточно теплой воды.

Затем влейте в эту смесь несколько столовых ложек глицерина, который сделает мытье еще более мягким и эффективным. Чтобы все ингредиенты хорошо соединились, немного прогрейте состав на водяной бане, а потом перелейте в удобную бутылочку с распылителем. Это средство подходит для мытья самой разной утвари, начиная от чугунных сковородок и заканчивая нежным фарфором, легко справляясь с жиром и оставляя после себя лишь приятное ощущение чистоты и абсолютной натуральности.

