Благотворительный фонд Тинькова временно прекращает деятельность Тиньков объявил о закрытии благотворительного фонда семьи с 1 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Фонд семьи Тиньковых», существующий с 11 февраля 2021 года, прекращает свою деятельность, написал бизнесмен Олег Тиньков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Работа благотворительной организации будет приостановлена с 1 июня 2024 года.

Моя семья вынуждена сейчас закрыть благотворительный «Фонд семьи Тиньковых» и выйти из состава попечительского «Фонда борьбы с лейкемией», чтобы сохранить этот фонд, — уточнил предприниматель.

За время деятельности фонд закупил оборудование для диагностики рака в клиники регионов на общую сумму свыше 300 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе организации. Кроме этого, он помог повысить квалификацию более 200 врачей.

Ранее Корпорация развития Дальнего Востока передавала, что головная компания группы «Тинькофф» зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове Русский. До этого она находилась под кипрской юрисдикцией. По словам гендиректора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николая Запрягаева, в САР будут обеспечены комфортные условия для эффективной работы.

В то же время 16 февраля в Минюсте РФ объявили, что бизнесмен Олег Тиньков внесен в реестр иностранных агентов. По информации ведомства, предприниматель принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов и распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях.