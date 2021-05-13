Благословенный праздник: как в России отмечают Ураза-байрам

В четверг, 13 мая, мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам, знаменующий завершение поста в священный месяц Рамадан. Также его называют праздник Разговения и Ид-аль-Фитр.
Традиция празднования ведёт своё начало со времён пророка Мухаммеда, с 624 года.
В этот день правоверные мусульмане надевают лучшую одежду, совершают праздничную ритуальную молитву (ид-намаз) и готовят традиционные блюда. Затем они накрывают праздничные столы, приглашают в гости близких, соседей и друзей.
Московская соборная, Историческая и Мемориальная мечети не принимают прихожан из-за коронавирусной инфекции. Праздничные намазы совершаются при участии духовенства, сотрудников Духовного управления мусульман и транслируются онлайн.
В отличие от прошлого года праздник в Татарстане проходит в более привычном формате, но в атмосфере траура из-за нападения на школу в Казани. В богослужении в Галеевской мечети участвовал президент Татарстана Рустам Минниханов. В намазе принимал участие муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин.
О том, как мусульмане отмечают Ураза-байрам, — в фотогалерее NEWS.ru.
Михаил Терещенко/ТАСС
Михаил Терещенко/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС
Алексей Майшев/РИА Новости
Максим Богодвид/РИА Новости
Максим Богодвид/РИА Новости
Алексей Майшев/РИА Новости
Валерий Шарифулин/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
Алексей Майшев/РИА Новости
Егор Алеев/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
Максим Богодвид/РИА Новости