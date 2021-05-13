Благословенный праздник: как в России отмечают Ураза-байрам

В четверг, 13 мая, мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам, знаменующий завершение поста в священный месяц Рамадан. Также его называют праздник Разговения и Ид-аль-Фитр.

Традиция празднования ведёт своё начало со времён пророка Мухаммеда, с 624 года.

В этот день правоверные мусульмане надевают лучшую одежду, совершают праздничную ритуальную молитву (ид-намаз) и готовят традиционные блюда. Затем они накрывают праздничные столы, приглашают в гости близких, соседей и друзей.

Московская соборная, Историческая и Мемориальная мечети не принимают прихожан из-за коронавирусной инфекции. Праздничные намазы совершаются при участии духовенства, сотрудников Духовного управления мусульман и транслируются онлайн.

В отличие от прошлого года праздник в Татарстане проходит в более привычном формате, но в атмосфере траура из-за нападения на школу в Казани. В богослужении в Галеевской мечети участвовал президент Татарстана Рустам Минниханов. В намазе принимал участие муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин.

О том, как мусульмане отмечают Ураза-байрам, — в фотогалерее NEWS.ru.

Михаил Терещенко/ТАСС Михаил Терещенко/ТАСС Валерий Шарифулин/ТАСС Алексей Майшев/РИА Новости Максим Богодвид/РИА Новости Максим Богодвид/РИА Новости Алексей Майшев/РИА Новости Валерий Шарифулин/ТАСС Егор Алеев/ТАСС Алексей Майшев/РИА Новости Егор Алеев/ТАСС Егор Алеев/ТАСС Егор Алеев/ТАСС Максим Богодвид/РИА Новости