Благоприятные дни в декабре 2023 года: когда неудачные, что нельзя делать Астрологи ожидают полнолуние 27 декабря 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Декабрь 2023 года включает в себя много благоприятных дней для крупных покупок, косметологических процедур и финансовых вложений. Какие даты подойдут для медицинских операций и подготовки к Новому году, а когда следует отказаться от всех дел?

Когда в декабре благоприятные дни

Согласно лунному календарю, в текущем месяце осталось пять наиболее благоприятных дней, которые подойдут для любых дел: 10, 11, 13, 19 и 26 декабря.

При этом проведение операций, косметологических процедур и других манипуляций, связанных со здоровьем, рекомендуется назначать на 7–11, 19−21, 29 и 30 декабря. Для покупок и крупных трат перед Новым годом подойдут 10, 11, 16, 17, 19, 21 и 26 декабря, а для поездок и путешествий — 13, 14, 20, 21, 23, 26 и с 28 по 31 декабря. Стрижку лучше запланировать на 9, 10, 15, 19, 24 и 28 декабря.

Когда в декабре неблагоприятные дни, что нельзя делать

Неблагоприятные дни, когда не рекомендуется совершать дорогостоящие покупки, брать или давать деньги в долг, а также вкладываться финансовые проекты — 11, 13 и 23 декабря. Также не рекомендуется стричься 16, 18, 25, 27 и 30 декабря.

Самым опасным днем месяца считается 27 декабря — полнолуние. В этот день стоит отказаться от косметологических процедур, которые вызывают повреждения кожи. Также рекомендуется исключить оперативные вмешательства и стрессовые ситуации, чтобы избежать рисков снижения иммунитета и инфекционных заболеваний.

Считается, что этот день — неудачный для заключения брака. В полнолуние велик риск обмана, конфликтов и потери взаимопонимания с близкими.

При этом 27 декабря подойдет для решения сложных задач на работе. Также это хорошее время для новых знакомств и деловых контактов.

Что можно и нельзя делать в новолуние в декабре

Новолуние в декабре выпадает на 13-е, но его фаза длится с 12 по 14 декабря. В этот период не рекомендуется начинать новые проекты, менять место работы, совершать крупные покупки, инвестировать и вкладывать деньги куда-либо, заводить новые знакомства и посещать шумные мероприятия. Считается, что это неудачное время для вступления в брак.

Астрологи советуют в новолуние проводить время в одиночестве, заниматься наведением порядка в доме, уделить время уходу за собой. Этот период подходит для осуществления плановых медицинских операций.

В каких числах нужно ставить новогоднюю елку

В декабре для украшения елки благоприятным днем станет преддверие Дня Николая Чудотворца — 18-е число. Согласно приметам, если установить новогоднее дерево в этот день, в течение следующего года человека будут преследовать удачи.

Также на Руси считалось, что украшенная елка в день зимнего солнцестояния, 22 декабря, станет мощной защитой от всего плохого в последующие 12 месяцев. Не менее удачным для установки новогоднего символа, который поспособствует росту финансового благосостояния, считается католическое Рождество, выпадающее на 25 декабря.

Последняя благоприятная дата месяца для украшения елки — 28 декабря, День Святого Трифана. Согласно приметам, если установить хвойное дерево в этот день дома, можно защитить семью от порчи и сглаза.

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