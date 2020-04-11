В РПЦ заявили, что благодатный огонь не делает Пасху более светлой и святой

https://static.news.ru/photo/48c03e30-7bf3-11ea-b6ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Благодатный огонь, который почти 20 лет привозят в Россию со Святой Земли накануне Пасхи, не является обязательным атрибутом праздника. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион.

Он напомнил, что это сравнительно недавняя традиция.

Я хорошо помню советское время, когда ничего подобного не было. Мы совершали Пасху без благодатного огня, и она от этого не становилась менее благодатной, — рассказал Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

По его словам, если благодатный огонь по каким-либо причинам не удастся привезти, Пасха от этого «не будет менее радостной, менее светлой».

7 апреля, как писал NEWS.ru, в Министерстве иностранных дел Израиля сообщили, что церемония схождения благодатного огня в этом году пройдёт без участия паломников. После этого огонь будет доставлен в аэропорт Тель-Авива, где его будут ждать делегации православных стран.

Позже в Фонде Андрея Первозванного, который традиционно доставляет огонь в Москву, предупредили, что его раздачи в аэропорту Внуково из-за пандемии коронавируса не будет. Благодатный огонь сразу повезут к началу патриаршего богослужения.

Из-за различных ограничений полётов не исключены и другие накладки технического характера.