Бизнесу в России предложили размещать наружную рекламу за 1 рубль

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Минэкономразвития России и крупнейший цифровой оператор наружной рекламы Gallery объявили о запуске совместной программы «Реклама от рубля», в рамках которой предприниматели смогут упрощенно запустить рекламу на цифровых экранах. Каждому участнику программы, реализуемой на базе центров «Мой бизнес», при пополнении рекламного счета на любую сумму от 1 рубля станет доступно 10 тысяч бонусных рублей и бесплатная разработка рекламного креатива.

Мы запускаем программу по размещению наружной рекламы. Если раньше этот инструмент использовали крупные игроки, то теперь система размещения доступна даже микро- и малому бизнесу и позволяет им заниматься продвижением своих товаров и услуг, таргетно выбирая как локацию, так и время показов, — рассказала заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Как отметила директор по диджитал-стратегии и маркетингу компании Марина Сурыгина, продукция и услуги отечественных предпринимателей ни в чем не уступают зарубежным, и последний год лишь подтвердил это.

Наша экономика продолжает развиваться в самых, казалось бы, экстремальных условиях — и это огромная заслуга малого и среднего бизнеса. Предприниматели из регионов достойны передовых каналов продвижения по самым выгодным условиям, — подчеркнула Сурыгина.

Программа работает в 32 городах России и будет доступна до 30 сентября. Для участия в ней необходимо обратиться в центры «Мой бизнес» или оставить онлайн-заявку.

Согласно данным статистики, цифровая наружная реклама третий год подряд показывает высокие темпы роста. По итогам 2022 года сегмент вырос на 24%, а только за I квартал 2023-го — более чем на 40%.

Ранее Марина Сурыгина рассказала о льготных условиях для отечественных производителей IT-софта по размещению наружной рекламы. Она отметила, что сегмент цифровой наружной рекламы активно развивается.