Бизнесу могут сделать 50% скидки на штрафы

https://static.news.ru/photo/ddbfc73e-9124-11eb-bd03-96000091f725_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Скидки на штрафы для бизнесменов, которые нарушили законы о предпринимательской деятельности, могут стать эффективным инструментом для повышения финансовой дисциплины бизнеса. Такого мнения придерживается автор законопроекта о предоставлении 50-процентной скидки предпринимателям, член комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко.

Она отметила, что свою инициативу отправит на рассмотрение правительства уже 30 марта. Кроме дисциплины бизнесменов, проект позволит​ снизить нагрузку на полицию и приставов.

Предполагается, что скидка будет действовать первые 20 дней с вынесения постановления. Если адресату пришло письмо с уведомлением позже указанного срока, он сможет восстановить льготный период через суд или у того, кто ему назначил штраф, сообщила «Парламентская газета». ​

Сегодня аналогичные послабления действуют в России для автомобилистов, которые нарушили правила дорожного движения.

Костенко предлагает сделать скидки 50% на все штрафы по 14-й главе КоАП, касающейся предпринимательства.

Ранее NEWS.ru писал, что Минфин вместе с Федеральной налоговой службой подготовили поправки, направленные против уклонения продавцов на розничных рынках от применения кассовых аппаратов. В ведомствах также разъяснили журналистам, как эти меры будут работать и какие условия для этого будут созданы.