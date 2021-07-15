Бизнесмены России оценили готовность к новому локдауну

Российские предприниматели оценили готовность к новому локдауну, если возникнет необходимость его введения в стране. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследования сервиса Oprosso.

Так чуть больше половины предпринимателей (51,5%) ожидают введения нового локдауна. Тем не менее, большинство (62,3%) заявили, что уже подготовились к подобному развитию событий. Также бизнесмены рассказали, сколько готовы работать в условиях перевода сотрудников на удалёнку.

Так 28% респондентов отметили, что могут проработать в таком режиме без потерь для бизнеса несколько месяцев. Ещё 23,5% рассматривают возможность дистанционной работы бессрочно, а ещё 21% подчеркнул, что могут так работать всего несколько недель. 9% опрошенных согласились работать на удалёнке полгода, а вот 18% уточнили, что их бизнес потерпит крупные убытки в случае дистанционной работы.

Говоря о том, что помогло подготовить бизнес к удалёнке, бизнесмены отметили опыт локдауна весной 2020 года. При этом почти половина респондентов (48%) сообщили, что они оставили часть сотрудников работать в дистанционном формате даже после снятия ограничений. Большинство (81%) подчеркнули, что их бизнес готов к новой удалёнке.

Ранее доктор социологических наук и директор Центра изучения российской элиты Ольга Крыштановская рассказала, почему более половины россиян (51%) выступают против нового локдауна, но при этом каждый пятый выступает за его введение.