Бизнесмены потребовали через суд закрыть YouTube-канал Навального

https://static.news.ru/photo/5158c150-7cf8-11eb-8397-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Навальный/youtube.com

Бизнесмены Геннадий и Олег Егоровы подали в московский Люблинский суд иск в отношении Алексея Навального и YouTube. Предприниматели требуют закрыть канал оппозиционера на видеохостинге. Также они хотят взыскать в свою пользу 10 млн рублей.

Как рассказали журналистам представители инстанции, суд зарегистрировал иск, но ещё не принял его к производству. Решение примут в течение пяти суток после подачи бумаги. Иск был подан во вторник, 2 марта.

Геннадий Егоров, комментируя их с братом решение, сказал, что бумагу он сам воспринимает скорее как манифест. По его словам, он не является «адептом» ни Навального, ни действующей власти. Предприниматель выступает за то, чтобы было привлечено внимание к проблемам малого бизнеса. Деятельность коммерсантов, подчеркнул истец, рушится из-за западных антироссийских санкций и «внутренних междоусобиц».

По словам Егорова, непосредственно на его семейном деле крайне негативно сказались митинги в поддержку арестованного оппозиционера. Как сказал коммерсант, акции мешали работе офисов. Кроме того, правительство отвлекалось на митинги вместо того, чтобы уделять внимание стране в целом.

Хочу сказать, что наше бюро переводов работает, однако закрываются многие малые бизнесы, поэтому если суд встанет на нашу сторону, мы используем взысканные средства для поддержки тех стартапов, кто в них нуждается. Может быть, откроем соответствующий фонд, — цитирует Егорова РИА Новости.

Прежде на Навального уже подавали в суд предприниматели. В частности, в инстанции обращался известный бизнесмен Евгений Пригожин.

Как ранее передавал NEWS.ru, в настоящий момент оппозиционер, осуждённый на 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима, в настоящий момент находится в СИЗО-3 «Кольчугино». Изолятор расположен на территории Владимирской области. Информация об этом в среду, 3 марта, была обнародована на официальной странице Навального в социальной сети.